19:28 - À Maubert-Fontaine, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 9,15% des suffrages dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,37% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,35% pour Yannick Jadot, 1,16% pour Fabien Roussel et 0,58% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 3,44% à Maubert-Fontaine, contre 21,56% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Maubert-Fontaine ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection du Parlement européen, localement, comme au niveau national. Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Maubert-Fontaine semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote sur place. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Maubert-Fontaine ? La communauté des électeurs de Maubert-Fontaine avait nettement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel il y a deux ans puisque la leader du RN prenait la tête avec 43,74% au premier tour. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, elle conservait son avantage avec 63,24%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 25,16% des suffrages sur place, contre 45,42% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (64,52%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Maubert-Fontaine Regarder en arrière peut encore sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Maubert-Fontaine, avec 47,19%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 21,56% et François-Xavier Bellamy à 6,88%.

11:45 - Comment la composition démographique de Maubert-Fontaine façonne les résultats électoraux ? Les données démographiques et socio-économiques de Maubert-Fontaine mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des élections européennes. Avec 39,89% de population active et une densité de population de 100 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,91% pourrait agir sur les espérances des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (71,57%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 310 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,41%) révèle des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,23%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Maubert-Fontaine mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 39,43% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux européennes à Maubert-Fontaine Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de scrutin. Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes atteignait 49,88%, mieux qu'en 2014. Au cours des dernières années, les 1 090 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, parmi les 336 personnes en âge de voter à Maubert-Fontaine, 50,59% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 62,09% pour les européennes de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Maubert-Fontaine Le taux d'abstention constituera un critère fort du scrutin européen 2024 à Maubert-Fontaine. Au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 26,09% des votants de la ville. L'abstention était de 23,56% au second tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Le conflit armé entre la Palestine et Israël serait susceptible d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Maubert-Fontaine (08260).