Résultat des européennes à Mauzac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Mauzac convoité Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 6,73% à Mauzac, contre 21,78% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les études sondagières. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Mauzac, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27,47% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du Parti communiste. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Mauzac, entre les 21,78% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,84% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,02% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour les candidats de Bardella à Mauzac ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Enseignement clé pour ce dimanche : Mauzac fait partie des rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,95% lors du vote européen et Marine Le Pen 24,88% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Mauzac Mauzac avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,88%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 25,84% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 45,95% contre 54,05%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 21,34% au premier tour, contre 32,02% pour le binôme Ensemble !. Il ne fera pas mieux au second tour, qui verra encore le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Mauzac en 2019 ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble encore logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Mauzac, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, avait battu les autres listes, avec 24,95% des votes face à Nathalie Loiseau à 21,78% et Yannick Jadot à 14,06%. Ce qui correspond à 126 électeurs dans la cité.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Mauzac Dans la commune de Mauzac, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Avec un taux de chômage de 8,04% et une densité de population de 134 habitants par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (89,1%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 516 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (1,27%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,05%) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Mauzac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,92% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Perspectives de l'abstention aux élections européennes à Mauzac Au fil des dernières années, les 1 362 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les européennes 2019, 44,46% des inscrits sur les listes électorales de Mauzac (Haute-Garonne) avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 52,67% pour les élections européennes de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Les européennes démarrent à Mauzac : quel sera le taux d'abstention ? Le niveau de participation sera à n'en pas douter un facteur fort des européennes 2024 à Mauzac. Les jeunes générations expriment souvent une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 031 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 83,32% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 79,05% au deuxième tour, c'est-à-dire 815 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.