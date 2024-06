Résultat des européennes à Lavernose-Lacasse : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les inscrits de Lavernose-Lacasse penchaient pour Le Pen à la présidentielle L'élection à la présidence de la République s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans à Lavernose-Lacasse. Elle écrasait le match avec 27,45% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,89% et 22,02% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,25% contre 51,75%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 26,49% des votes sur place, contre 32,13% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 53,19%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test semble de nouveau avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Lavernose-Lacasse, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, l'avait emporté, récoltant 29,77% des voix face à Nathalie Loiseau à 18,65% et Yannick Jadot à 16,94%.

11:45 - Lavernose-Lacasse : démographie et socio-économie impactent les européennes Les données démographiques et socio-économiques de Lavernose-Lacasse mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient influer sur le résultat des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,99%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (74,83%) met en avant l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (10,72%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 310 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,2%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (6,41%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Lavernose-Lacasse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,33% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Lavernose-Lacasse : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. Au fil des élections antérieures, les 3 557 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des précédentes européennes, 53,78% des inscrits sur les listes électorales de Lavernose-Lacasse (Haute-Garonne) avaient pris part au scrutin, contre une participation de 47,09% il y a 10 ans.

09:30 - La participation aux élections européennes à Lavernose-Lacasse À Lavernose-Lacasse, la participation sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin européen. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,7% au premier tour et seulement 52,16% au deuxième tour. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 18,93% au sein de la localité, à comparer avec une abstention de 21,99% au deuxième tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.