Résultat des européennes à Maxent : l'élection 2024 en direct

19:31 - À Maxent, qui vont élire les supporters de la gauche ? L'union des partis de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Maxent, le binôme Nupes avait en effet enregistré 35,38% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 6,58% à Maxent, contre 19,74% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Maxent ? Le nombre de bulletins de la liste de Jordan Bardella sera l'observation majeure au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Maxent. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour prédire 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Maxent ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,3% contre 29,13% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 40,7% contre 59,3%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,86% au premier tour, contre 35,38% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il ne fera pas mieux au second tour, qui verra également le binôme Nupes remporter le scrutin.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes à Maxent Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement séduisait 21,93% des suffrages, soit 100 voix, devant Nathalie Loiseau à 19,74% et Yannick Jadot à 13,82%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Maxent : ce qu'il faut savoir Quel portrait faire de Maxent, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 465 habitants répartis dans 694 logements, ce bourg présente une densité de 37 habitants par km². L'existence de 53 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (80,69 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 30,25% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 50,87% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 486,74 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Maxent manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Maxent : facteurs et implications Comment ont voté les habitants de cette localité lors des précédentes élections ? Lors des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 50,67% des inscrits sur les listes électorales de Maxent. La participation était de 44,6% pour le scrutin européen de 2014. La participation des Français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Au niveau de l'Hexagone, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Maxent, 65,78% des votants avaient voté.

09:30 - Participation à Maxent : que retenir des précédentes élections ? L'abstention constituera indiscutablement l'une des clés des élections européennes à Maxent. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,31% au premier tour. Au deuxième tour, 50,93% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Maxent ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,5% au sein de la commune, contre un taux d'abstention de 21,78% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.