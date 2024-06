Résultat des européennes à Treffendel : l'élection 2024 en direct

Outre le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Raphaël Glucksmann s'était élevé à 9,33% à Treffendel, contre 21,48% pour la liste LREM lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Lors du premier tour des législatives à Treffendel, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 42,15% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste de Jordan Bardella sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour cette élection. En sautant les législatives, la progression du RN semble déjà forte à Treffendel entre Jordan Bardella en 2019 (19,09%) et Marine Le Pen en 2022 (26,68% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points par rapport à 2022 dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 29% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les dernières tendances à Treffendel

L'élection suprême avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La figure du parti frontiste cumulait déjà 26,68% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,26% et 23,2% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 42,94% contre 57,06%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grattant 18,71% des votes sur place, contre 42,15% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 61,24%.