Résultat des européennes à Mazet-Saint-Voy : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 20,56% des suffrages dans la localité. Une percée à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 8,37% à Mazet-Saint-Voy, contre 25,11% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 25,11% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 31,47% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 25,61% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Mazet-Saint-Voy ? Les intentions de vote dessinent un RN à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des dernières européennes. Virtuellement, cette tendance devrait l'amener à 22% à Mazet-Saint-Voy, soit 10 points de plus également que ses 12,11% dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Mazet-Saint-Voy ? Avec 15,38%, c'est un trop petit résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Mazet-Saint-Voy au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 31,47% et 16,64% des suffrages. Le deuxième round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 66,36% contre 33,64% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 8,41%, alors que les candidats Les Républicains cumuleront 39,44% des voix. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections déjà tranchantes Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait pris une petite déculottée aux européennes de l'époque à Mazet-Saint-Voy. Le candidat arrivait loin derrière, avec 12,11%, derrière Nathalie Loiseau avec 25,11% et Yannick Jadot avec 17,4%.

11:45 - Mazet-Saint-Voy et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Mazet-Saint-Voy, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 11,69% d'agriculteurs pour 1 112 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 69 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (48,88 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 51,03% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 34,38% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1197,41 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Mazet-Saint-Voy, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Européennes précédentes à Mazet-Saint-Voy : l'impact de la participation L'observation des consultations politiques passées permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Pendant les européennes de 2019, 487 personnes en âge de voter à Mazet-Saint-Voy avaient pris part à l'élection (soit 48,94%), à comparer avec une participation de 38,34% pour le scrutin européen de 2014. Assisterons-nous à une amélioration de la participation des Français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Mazet-Saint-Voy, 65,61% des électeurs avaient voté.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Mazet-Saint-Voy ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Mazet-Saint-Voy ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 73,76% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux de participation était de 75,18% au premier tour, c'est-à-dire 742 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La situation géopolitique actuelle serait de nature à augmenter l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Mazet-Saint-Voy.