Résultat des européennes à Mazeyrat-d'Allier : l'élection 2024 en direct

15:02 - Les votants de Mazeyrat-d'Allier plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans

L'élection suprême avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Elle prenait la tête avec 29,95% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 20,72% et 16,21% des voix. Rebelotte au second tour contre Emmanuel Macron avec 55,59% contre 44,41%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 13,38% des voix sur place, contre 56,16% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 72,30%.