Résultat des européennes à Mazières-en-Gâtine : l'élection 2024 en direct

18:27 - Les performances du Rassemblement national à Mazières-en-Gâtine avant les européennes Législatives mises à part, la progression du RN se montre déjà puissante à Mazières-en-Gâtine entre Jordan Bardella en 2019 (18,41%) et Marine Le Pen en 2022 (25,49% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 28% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage Hayer à Mazières-en-Gâtine ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Mazières-en-Gâtine lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,86%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 25,49%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 38,23% contre 61,77%. Le RN ratait aussi la première marche à Mazières-en-Gâtine un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,54% au premier tour, contre 26,40% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui va remporter le plus de suffrages, avec 54,90% sur la seule circonscription couvrant Mazières-en-Gâtine.

12:45 - 21,89% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Mazières-en-Gâtine Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était loin de son score national aux européennes à l'époque à Mazières-en-Gâtine. Le candidat se classait troisième, avec 18,41%, derrière Nathalie Loiseau avec 21,89% et Yannick Jadot avec 18,41%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Mazières-en-Gâtine aux élections européennes Dans les rues de Mazières-en-Gâtine, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 030 habitants répartis dans 591 logements, ce village présente une densité de 52 hab par km². Avec 84 entreprises, Mazières-en-Gâtine est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 17,49 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 27,99 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,72% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 51,71% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 464,95 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Mazières-en-Gâtine, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Mazières-en-Gâtine : retour sur la participation aux dernières élections européennes L'analyse des dernières consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 57,29% des personnes habilitées à participer à une élection à Mazières-en-Gâtine avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 47,1% lors des européennes de 2014. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Mazières-en-Gâtine, 64,07% des habitants avaient participé.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Mazières-en-Gâtine : la participation en question À Mazières-en-Gâtine, la participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,05% des électeurs de la localité, contre un taux d'abstention de 20,18% au deuxième tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. Les études rapportent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?