Résultat des européennes à Meauzac : l'élection 2024 en direct

18:28 - Jusqu'où peut aller le RN à Meauzac lors des européennes ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera une des clés pour ces européennes 2024 localement, comme dans le reste de la France. À Meauzac, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 39,34% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 37,32% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que dessinent les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits de Meauzac penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient abouti à un très gros résultat pour le Rassemblement national à Meauzac. Le parti s'était élevé en tête dans la cité avec 35,05% au premier tour et surtout 59,24% au deuxième. Le Parti avait laissé derrière les impétrants Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 21,53% et Parti radical de gauche (18,86%) au premier tour puis encore LREM (40,76%) au second (Meauzac n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,32% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,89% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,37%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 59,74%, devant Emmanuel Macron à 40,26%.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience déjà tranchante Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. 39,34% des suffrages s'étaient dirigés vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 13,66% et Yannick Jadot à 10,56%. Le RN avait glané ainsi 216 électeurs de Meauzac.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Meauzac Comment les électeurs de Meauzac peuvent-ils influencer les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 114 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,93%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,8%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 582 votants sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,98%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,84%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Meauzac mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,49% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Meauzac : quels enseignements ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, 594 personnes en âge de voter à Meauzac avaient pris part au scrutin (soit 61,81%). La participation était de 52,6% il y a 10 ans. Est-ce que les Français seront plus nombreux à participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Election à Meauzac : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Meauzac, le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs principaux du scrutin européen. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 56,34% au premier tour et seulement 53,29% au second tour. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80,99% dans la localité, contre un taux de participation de 84,8% au premier tour, ce qui représentait 870 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.