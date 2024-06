Résultat des européennes à Labastide-du-Temple : l'élection 2024 en direct

17:24 - Des indicateurs précieux en 2022 pour les élections européennes

Les dernières consultations en date, les législatives, avaient offert un beau score pour le Rassemblement national à Labastide-du-Temple. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la localité avec 41,00% au premier round et surtout 61,63% au 2e. Le RN reléguait derrière lui les prétendants Parti radical de gauche avec 21,33% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (19,67%) au premier tour puis encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 38,37% au second sur la circonscription de la zone. Il a même enregistré un résultat plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République quelques mois plus tôt. La cheffe du parti avait accumulé 40,54% au 1er tour et 63,46% au second dans la ville.