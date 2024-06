Résultat des européennes à Megève : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Megève lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,87%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 19,41%. Et elle échouait aussi au second tour avec 37,33% contre 62,67%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 15,19% au premier tour, contre 42,45% pour le binôme Ensemble !. Il en ira de même au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

11:45 - Megève : quand les données démographiques façonnent les urnes

Les données démographiques et socio-économiques de Megève mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 72 hab par km² et un taux de chômage de 2,8%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (14,73%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 266 votants. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,98%) et le nombre de résidences HLM (5,98% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 81,87%, comme à Megève, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.