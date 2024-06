Résultat des européennes à Praz-sur-Arly : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Sur qui vont se porter les voix de droite à Praz-sur-Arly ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste RN portée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé pour ces élections du Parlement européen localement. Les intentions de vote prévoient une liste Bardella à environ 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des dernières européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait le pousser à 31% à Praz-sur-Arly, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais Praz-sur-Arly n'est pas la France et on note que le parti n'a en fait enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les derniers chiffres à Praz-sur-Arly C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Praz-sur-Arly lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,44%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,33%. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,99% contre 55,01%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 23,74% au premier tour, contre 38,03% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Praz-sur-Arly, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée lors du second tour, achevant la défaite du RN.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin plein d'enseignements Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Praz-sur-Arly, à 21,51%, soit 111 voix. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 20,74% et François-Xavier Bellamy à 18,22%.

11:45 - Praz-sur-Arly : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Praz-sur-Arly, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 267 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 231 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 334 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 15,02 % des résidents sont des enfants, et 27,15 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 37,75% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 51,8% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 5892,59 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Praz-sur-Arly s'inscrit dans l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Praz-sur-Arly ? L'analyse des scrutins européens passés permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 50,86% au sein de Praz-sur-Arly (Haute-Savoie), contre un taux de participation de 42,96% en 2014. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Praz-sur-Arly, 70,72% des votants avaient participé.

09:30 - Abstention à Praz-sur-Arly : quelles perspectives pour les européennes ? La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces européennes à Praz-sur-Arly. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 26,24% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,95% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La guerre entre la Russie et l'Ukraine serait par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Praz-sur-Arly.