Résultat des européennes à Mellac : l'élection 2024 en direct

17:01 - Situation favorable à Renaissance à Mellac ? Chez les habitants de Mellac, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec un maigre 21,83%, la candidate de l'extrême droite était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 29,18% et 22,44% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 63,07% contre 36,93% pour Le Pen au second round dans la localité. Au premier tour des élections législatives, Mellac, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! L'emporter avec 34,97%, alors que le RN sera distancé à 17,27%. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - À Mellac, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes 2019 Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Avec un résultat de 18,2%, Bardella avait été distancé au cours des élections européennes il y a cinq ans par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 19,54% des votes exprimés.

11:45 - Élections européennes à Mellac : impact de la démographie et de l'économie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Mellac mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'impacter les résultats des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,69%. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (86,31%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 468 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,66%) met en évidence des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,47%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Mellac mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,82% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Mellac : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. En 2019, pendant les européennes, parmi les 1 425 personnes en âge de voter à Mellac, 56,53% étaient allées voter. La participation était de 45,82% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Election à Mellac : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Mellac, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement l'abstention. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 18,67% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 19,04% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,05% au premier tour. Au second tour, 47,16% des votants ne se sont pas déplacés. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des foyers français, combinée avec les inquiétudes provoquées par le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie pourraient potentiellement inciter les habitants de Mellac à s'intéresser plus fortement de l'élection.