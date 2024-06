En direct

19:12 - À Melle, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait glané 20,32% à Melle, contre 9,14% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. Au cours du premier tour des législatives à Melle, le binôme Nupes avait en effet cumulé 47,8% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Que vont décider les votants de Melle ? Si dans toute la France, les sondages d'intentions de vote annoncent une progression moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait Bardella à 30% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a visiblement pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les votants de Melle penchaient pour Macron il y a deux ans Avec 21,17%, c'est un résultat trop étriqué qu'avait obtenu Marine Le Pen à Melle au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 26,98% et 26,95% des bulletins exprimés. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 36,21% contre 63,79%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,18%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 47,80% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Nupes vainqueur localement.

12:45 - En 2019, une expérience pleine d'enseignements Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite avait convaincu 20,84% des votes, contre Nathalie Loiseau à 20,32% et Yannick Jadot à 15,14%.

11:45 - Élections à Melle : l'impact des caractéristiques démographiques La démographie et le profil socio-économique de Melle déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 26% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,43%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (61,39%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (26,94%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 2 303 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,20%) et le nombre de résidences HLM (17,37% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Melle mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,34% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Melle Est-ce que les électeurs français seront plus nombreux à participer aux élections européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? À travers tout le pays, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,3%. À Melle, 68,81% des électeurs avaient voté. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des élections antérieures. Durant les dernières européennes, le pourcentage de participation représentait 53,75% dans la commune de Melle. Le taux de participation était de 41,52% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes à Melle sont lancées L'un des critères déterminants de ces européennes sera sans aucun doute le niveau d'abstention à Melle. La flambée des prix qui alourdit les finances des familles est de nature à augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Melle (79500). Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 27,74% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 25,59% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,09% au premier tour. Au deuxième tour, 51,2% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Melle ?