En direct

19:09 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Mende pour ces élections européennes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives étant déjà morte, que décideront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 24,13% des suffrages dans la localité. Une somme à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 9,78% à Mende, contre 22,13% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Mende Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Mende. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. De quoi prévoir près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Mende penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 26,84% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,19% qui remportaient le premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans à Mende. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 20,21%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 37,46% contre 62,54%. Au premier tour des élections législatives, Mende, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposer avec 29,74%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 7,92%. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Mende Revenir cinq ans en arrière semble encore évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Mende lors des européennes précédentes, avec 22,13% des voix. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 18,1% dans la ville. Yannick Jadot terminait troisième, avec 13,63%.

11:45 - Analyse socio-économique de Mende : perspectives électorales Les données démographiques et socio-économiques de Mende mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'influer sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 318 habitants/km² et 44,21% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 9,6% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (72,62%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 4 282 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 11,49% et d'une population étrangère de 9,75% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 8,23% à Mende, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'éducation et au logement étudiant.

10:30 - Mende : étude du niveau de participation aux élections européennes Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Mende, 56,17% des votants avaient participé. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des précédents scrutins européens ? Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, 4 142 personnes aptes à participer à une élection à Mende avaient pris part à l'élection (soit 53,93%). Le taux de participation était de 46,78% il y a dix ans.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Mende À Mende, l'une des grandes inconnues des élections européennes sera indéniablement l'étendue de l'abstention. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,55% au premier tour. Au deuxième tour, 46,59% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 7 662 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 23,51% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 25,46% au second tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.