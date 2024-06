Résultat des européennes à Menthonnex-en-Bornes : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la droite à Menthonnex-en-Bornes ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera déterminant localement pour ces élections. Alors qu'au niveau du pays, les intentions de vote prédisent un resultat de plus de 30% pour Jordan Bardella au scrutin européen en juin, soit une dizaine de points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. On ne peut pas exclure que le RN termine à près de 26% voire plus à Menthonnex-en-Bornes ce 9 juin.

15:02 - Quelques résultats à prendre en compte C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Menthonnex-en-Bornes avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022 puisque la cheffe du Rassemblement national prenait une avance notable avec 24,17% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 43,33% contre 56,67%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 17,23% des voix sur place, contre 29,94% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 68,48%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Yannick Jadot à Menthonnex-en-Bornes Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Menthonnex-en-Bornes plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 22,22% des suffrages exprimés, devançant la liste de Jordan Bardella avec 16,67% et Nathalie Loiseau avec 15,79%.

11:45 - Analyse socio-économique de Menthonnex-en-Bornes : perspectives électorales Les données démographiques et socio-économiques de Menthonnex-en-Bornes mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'affecter les résultats des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,39% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 126 habitants par km² et 52,28% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de ménages détenant au moins une voiture (89,1%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 364 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,02% et d'une population immigrée de 9,57% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (38,19%), témoigne d'une population instruite à Menthonnex-en-Bornes, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Menthonnex-en-Bornes Au fil des dernières années, les 1 128 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des élections européennes 2019, le pourcentage d'abstention s'élevait à 45,62% dans la commune de Menthonnex-en-Bornes, contre une abstention de 61,03% lors du scrutin européen de 2014. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Menthonnex-en-Bornes L'une des clés des européennes 2024 sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention à Menthonnex-en-Bornes. Pour le premier tour de la présidentielle, sur les 707 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 83,73% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 79,66% au deuxième tour, soit 564 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,98% au premier tour. Au deuxième tour, 55,04% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Menthonnex-en-Bornes ? La flambée des prix des matières premières qui alourdit les finances des ménages serait en mesure d'impacter le taux de participation à Menthonnex-en-Bornes.