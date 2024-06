Résultat des européennes à Arbusigny : l'élection 2024 en direct

17:22 - Avantage RN à Arbusigny ?

Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin apporte des indicateurs instructifs au moment des européennes. Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un joli résultat pour le Rassemblement national à Arbusigny. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la commune avec 26,89% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains (Arbusigny ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,04% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,01% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,96%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 56,29%, devant Emmanuel Macron à 43,71%.