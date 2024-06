Résultat des européennes à Mercurol-Veaunes : l'élection 2024 en direct

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Mercurol-Veaunes

La démographie et le contexte socio-économique de Mercurol-Veaunes contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,19% et une densité de population de 124 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2600,41 € par mois montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 185 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,53%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (8,57%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Mercurol-Veaunes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,95% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.