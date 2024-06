En direct

19:12 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Tain-l'Hermitage ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était élevé à 4,75% à Tain-l'Hermitage, contre 21,29% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, en 2022. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives à Tain-l'Hermitage, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,59% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,76% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,99% pour Yannick Jadot, 2,25% pour Fabien Roussel et 1,65% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Tain-l'Hermitage avant les européennes Le résultat des élections européennes au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. À Tain-l'Hermitage, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 23,56% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 23,76% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prévoient les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de dix points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les électeurs de Tain-l'Hermitage plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Tain-l'Hermitage lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,01%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,76%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,9% contre 57,1%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 19,05% au premier tour, contre 24,59% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de votes, avec 57,07% sur la seule circonscription recouvrant Tain-l'Hermitage.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections aux résultats très nets Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble également sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Tain-l'Hermitage, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, avait remporté l'élection, glanant 23,56% des voix face à Nathalie Loiseau à 21,29% et Yannick Jadot à 15,89%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Tain-l'Hermitage Comment la population de Tain-l'Hermitage peut-elle affecter le résultat des européennes ? Dans l'agglomération, 16,22% des résidents sont des enfants, et 10,26% de plus de 75 ans. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles possédant au moins une automobile (74,46%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 978 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,68%) révèle des impératifs d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,83%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Tain-l'Hermitage mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,65% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Tain-l'Hermitage : quels enseignements ? Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Pour rappel, au niveau de la France en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014. L'observation des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. En 2019, lors des élections européennes, sur les 2 118 inscrits sur les listes électorales à Tain-l'Hermitage, 48,3% étaient restés chez eux, contre une abstention de 53,89% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Tain-l'Hermitage Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels du scrutin européen 2024 à Tain-l'Hermitage. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 74,5% des électeurs dans l'agglomération avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 76,85% au premier tour, soit 3 211 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour. La guerre russo-ukrainienne ainsi que ses répercussions sur les prix du quotidien pourraient ramener les électeurs de Tain-l'Hermitage vers les urnes.