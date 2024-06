En direct

19:28 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Mercus-Garrabet ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait atteint 11,51% à Mercus-Garrabet, contre 12,79% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Mercus-Garrabet, le binôme Nupes avait en effet cumulé 37,6% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Mercus-Garrabet à l'issue des européennes ? Le score obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé localement pour cette élection des députés européens 2024. Les sondeurs annoncent une liste Bardella à environ un tiers des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des européennes 2019. Logiquement, cette dynamique devrait le pousser à 33% à Mercus-Garrabet, soit dix points de plus également que ses 23,88% dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 avant le scrutin Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,95% contre 31,68% pour Jean-Luc Mélenchon. Elle va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 51,23% contre 48,77% pour Macron. Le RN ratait aussi la première marche à Mercus-Garrabet un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 24,4% au premier tour, contre 37,60% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Nupes qui remportera le plus de voix, avec 64,17% sur l'unique circonscription couvrant Mercus-Garrabet.

12:45 - À Mercus-Garrabet, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans. Le mouvement glanait 23,88% des voix, face à Manon Aubry à 12,79% et Nathalie Loiseau à 12,79%.

11:45 - Mercus-Garrabet et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Mercus-Garrabet, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 215 habitants répartis dans 751 logements, ce village présente une densité de 78 habitants par km². Avec 70 entreprises, Mercus-Garrabet se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 31 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,15 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,84% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,78% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 253,42 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Mercus-Garrabet, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Mercus-Garrabet L'étude des résultats des dernières élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 43,03% des personnes en capacité de voter à Mercus-Garrabet avaient déserté les urnes. L'abstention était de 52,19% pour les européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Mercus-Garrabet, 60,56% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter à Mercus-Garrabet : les européennes débutent L'une des clés des européennes 2024 sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Mercus-Garrabet. La situation géopolitique actuelle serait de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Mercus-Garrabet (09400). Au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 934 personnes en âge de voter dans la ville, 19,83% étaient restées chez elles, contre une abstention de 16,06% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 43,98% au premier tour et seulement 48,99% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Mercus-Garrabet ?