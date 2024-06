En direct

19:28 - À Saint-Paul-de-Jarrat, que vont décider les supporters de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Paul-de-Jarrat, le binôme Nupes avait en effet cumulé 29,02% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 9,54% à Saint-Paul-de-Jarrat, contre 16,43% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 16,43% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 21,63% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 22,55% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Jordan Bardella observés à Saint-Paul-de-Jarrat Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces élections du Parlement européen 2024 au niveau local. Indicateur clé pour ce dimanche : Saint-Paul-de-Jarrat compte parmi les rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 27,74% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 27,5% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Saint-Paul-de-Jarrat ? L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le résultat de l'élection du président de la République. L'élection du président de la République s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans à Saint-Paul-de-Jarrat. La numéro 1 du parti d'extrême droite finissait à 27,5% au premier round contre 22,21% pour Jean-Luc Mélenchon et 21,63% pour Emmanuel Macron sur le podium. Au deuxième tour, elle écrasait aussi Emmanuel Macron avec 50,41% contre 49,59%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 25,37% des voix sur place, contre 29,02% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 50,99%.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes à Saint-Paul-de-Jarrat Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Saint-Paul-de-Jarrat, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, avec 27,74% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 16,43% et Manon Aubry à 10,95%.

11:45 - Démographie et politique à Saint-Paul-de-Jarrat, un lien étroit Dans la commune de Saint-Paul-de-Jarrat, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 10,26% et une densité de population de 57 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (74,8%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 627 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,59% et d'une population étrangère de 5,98% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Paul-de-Jarrat mettent en relief une diversité de qualifications, avec 29,04% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Saint-Paul-de-Jarrat : la mobilisation des citoyens aux européennes Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%. L'étude des dernières élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 41,54% des électeurs de Saint-Paul-de-Jarrat (Ariège) avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 46,44% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Saint-Paul-de-Jarrat À Saint-Paul-de-Jarrat, l'une des clés de ces européennes sera incontestablement l'ampleur de l'abstention. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 59,04% au premier tour. Au second tour, 54,37% des votants se sont déplacés. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 81,04% des votants de la localité. Le taux de participation était de 83,9% au premier tour, ce qui représentait 886 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.