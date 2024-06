En direct

19:34 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Merten ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Pour le premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 10,35% des voix dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 3,73% à Merten, contre 19,3% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Merten ? Jordan Bardella devrait s'afficher à 40% à Merten si la situation prédite par les études sondagières à l'échelle nationale se confirme localement. Le chef de file est en effet crédité d'environ un tiers des voix dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le pronostic est expéditive, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Les habitants de Merten plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient offert un beau démarrage pour le Rassemblement national à Merten. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la ville avec 34,06% au premier round et surtout 54,09% au deuxième, lui promettant d'être tout en haut à l'échelon communal (Merten n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,42% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,86% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,95%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 58,3%, devant Emmanuel Macron à 41,7%.

12:45 - À Merten, Jordan Bardella devant les autres en 2019 Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Merten, à 34,87%, soit 159 voix. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 19,3% et Yannick Jadot à 9,65%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Merten Quel portrait faire de Merten, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 460 habitants, ce bourg cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 69 entreprises, Merten est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (86,62 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Merten abrite une communauté diversifiée, avec ses 300 résidents étrangers, soit 20,39% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 51,69% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 68,61 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Merten montre l'attachement des habitants aux idées européennes.

10:30 - Merten : retour sur l'abstention aux dernières européennes Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et seulement 43% à 17h. Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des consultations politiques précédentes. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 52,77% des électeurs de Merten avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 60,95% en 2014.

09:30 - La participation aux élections européennes à Merten Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Merten ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 931 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,55% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 24,38% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 60,43% au premier tour et seulement 61,07% au second tour. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des familles, cumulée avec les inquiétudes engendrées par le conflit armé entre entre la Palestine et Israël sont de nature à de faire augmenter le pourcentage de participation à Merten.