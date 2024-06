Résultat des européennes à Creutzwald : l'élection 2024 en direct

En direct

19:08 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 22,09% des suffrages dans la commune. Une poussée à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,42% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,06% pour Yannick Jadot, 1,24% pour Fabien Roussel et 1,3% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 5,25% à Creutzwald, contre 14,55% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 14,55% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 19,45% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 21,29% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Creutzwald avant les européennes Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très observé. À Creutzwald, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 38,83% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 36,24% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Quelques résultats à retenir Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné un excellent score pour le RN à Creutzwald. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 35,53% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 54,69% au second, le portant tout en haut à l'échelon local (Creutzwald n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,24% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 23,42% et Emmanuel Macron troisième avec 19,45%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 56,53%, devant Emmanuel Macron à 43,47%.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Creutzwald en 2019 ? Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut encore sembler sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Creutzwald, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait pris la première place, cumulant 38,83% des voix face à Nathalie Loiseau à 14,55% et Yannick Jadot à 8,8%. C'étaient alors 1377 habitants qui s'étaient tournés vers elle dans la localité.

11:45 - Comprendre l'électorat de Creutzwald : un regard sur la démographie locale Comment les habitants de Creutzwald peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 30% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 17,63%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 276 € par an, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 11,13% et d'une population immigrée de 15,25% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Creutzwald mettent en avant une diversité de qualifications, avec 39,48% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Creutzwald ? Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention des Français aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h. Comment votent habituellement les citoyens de cette agglomération ? A l'occasion des élections européennes 2019, parmi les 3 668 inscrits sur les listes électorales à Creutzwald, 53,54% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 66,54% il y a dix ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Creutzwald : la participation en question Ce dimanche, lors des européennes à Creutzwald, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 31,28% dans l'agglomération. L'abstention était de 29,59% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre aux portes de l'Europe pourrait entre autres renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Creutzwald (57150).