Résultat des européennes à Mervans : l'élection 2024 en direct

18:26 - Quel résultat pour le RN lors des européennes à Mervans ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors de ces européennes sera très analysé. En regardant la progression du RN annoncée par les sondages à l'échelle nationale aujourd'hui, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier pourrait s'élever à environ 40% à Mervans. Une estimation qui concorde avec les points déjà arrachés par la formation politique dans la localité entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 4 points qui peut encore grimper.

15:02 - Les inscrits de Mervans plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est certainement la principale clé pour jauger la tendance locale. Marine Le Pen avait amplement battu son score national à Mervans lors de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 36,34% dès le premier tour. Au deuxième tour du scrutin, c'est également la patronne du parti frontiste qui avait le plus convaincu à Mervans avec 57,79%, devant Emmanuel Macron à 42,21%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 22,48% des suffrages sur place, contre 40,12% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 56,43%.

12:45 - En 2019, des élections déjà tranchantes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore une fois sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Il y a cinq ans, à Mervans, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, l'avait emporté, avec 32,71% des voix face à François-Xavier Bellamy à 18,63% et Nathalie Loiseau à 13,04%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Mervans Dans la ville de Mervans, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 51 hab/km² et un taux de chômage de 11,95%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (74,47%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 532 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,67%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (11,99%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Mervans mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 49,05% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Mervans ? Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, le taux d'abstention aux européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? A l'occasion des européennes de 2019, le taux d'abstention représentait 48,14% des votants de Mervans (Saône-et-Loire). L'abstention était de 51,62% en 2014.

09:30 - Participation à Mervans : les leçons des précédentes élections Ce dimanche, lors des européennes à Mervans, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des foyers français seraient de nature à ramener les citoyens de Mervans dans les isoloirs. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,58% dans la commune. L'abstention était de 23,77% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.