A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très observé. Les intentions de vote annoncent une liste RN entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait le porter à 41% à Méry-Bissières-en-Auge, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais Méry-Bissières-en-Auge n'est pas la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Avantage Rassemblement à Méry-Bissières-en-Auge ?

Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un bon résultat pour le RN à Méry-Bissières-en-Auge. Ce dernier s'était élevé en tête dans la ville avec 27,63% au premier tour et surtout 51,13% au second, lui garantissant le plus haut niveau à l'échelon municipal. Le Parti avait battu les impétrants estampillés LFI-PS-PC-EELV avec 25,57% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (19,63%) au premier tour et encore Ensemble ! (48,87%) au second (Méry-Bissières-en-Auge n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,58% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,54% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,79%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 51,49%, devant Emmanuel Macron à 48,51%.