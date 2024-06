Résultat des européennes à Meslay-du-Maine : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Meslay-du-Maine

Dans la ville de Meslay-du-Maine, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des européennes. Avec une densité de population de 119 habitants/km² et 39,8% de population active, ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,13% peut agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Le taux de familles détenant au moins une voiture (76,36%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 053 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,19%) et le nombre de résidences HLM (10,64% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Meslay-du-Maine mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 47,34% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.