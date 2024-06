Résultat des européennes à Mesnil-Raoul : l'élection 2024 en direct

Mesnil-Raoul avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 31,25%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 31,56% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 45,75% contre 54,25%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 30,16% au premier tour, contre 30,95% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Mesnil-Raoul, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

11:45 - Élections européennes à Mesnil-Raoul : impact de la démographie et de l'économie locale

La structure démographique et socio-économique de Mesnil-Raoul façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections européennes. Avec 38% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,45%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (89,31%) souligne le poids des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (8,85%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 391 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,46%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,98%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Mesnil-Raoul mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,93% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.