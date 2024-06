Résultat des européennes à Montmain : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Le Rassemblement national en chiffres à Montmain avant les européennes Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Montmain. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour prédire 39% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Montmain plutôt favorables à Macron à la présidentielle Montmain avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 30,19%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 33,3% des votes. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 41,23% contre 58,77%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 25,57% au premier tour, contre 29,84% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui va glaner le plus de votes, avec 61,03% sur l'unique circonscription couvrant Montmain.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des européennes Regarder en arrière semble aussi une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui avait dominé les européennes il y a cinq ans à Montmain, avec 29,26% des bulletins (175 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 22,07% et Yannick Jadot avec 13,04%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Montmain : ce qu'il faut retenir Devant le bureau de vote de Montmain, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 448 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 86 entreprises, Montmain se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 30 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 27,63 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,41% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 50,11% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 758,34 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Montmain s'inscrit dans l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Montmain Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des derniers scrutins européens ? Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 626 personnes en âge de voter à Montmain, 53,97% avaient pris part au vote. La participation était de 48,09% il y a dix ans. L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,28%. À Montmain, 70,09% des habitants avaient voté.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Montmain À Montmain, le niveau de participation constituera sans aucun doute l'un des critères décisifs du scrutin européen. Au second tour de la présidentielle, 81,42% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 81,01% au premier tour, ce qui représentait 990 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. Le conflit militaire ukrainien et ses répercussions sur les prix des matières premières sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Montmain .