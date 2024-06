En direct

19:21 - Quel candidat vont désigner les électeurs de la Nupes à Méteren ? Outre le score du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des européennes 2019, s'était arrogée 24,08% à Méteren, contre 3,18% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés à Méteren, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,52% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella font saliver à Méteren Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Méteren. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour prévoir 35% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Méteren plutôt pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Méteren lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,58%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 28,39%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,86% contre 57,14%. Le RN ne convainquait pas plus à Méteren quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21% au premier tour, contre 21,23% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat difficile n'empêchera pas le RN de s'imposer au second tour avec 21%.

12:45 - À Méteren, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? 25,51% des voix s'étaient portées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 24,08% et Yannick Jadot à 14,14%. Le mouvement eurosceptique cumulait ainsi pas moins de 249 habitants de Méteren passés par les bureaux de vote.

11:45 - Dynamique électorale à Méteren : une analyse socio-démographique Dans les rues de Méteren, le scrutin est en cours. Dotée de 976 logements pour 2 256 habitants, la densité de la ville est de 121 habitants par km². Ses 175 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (87,7 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,13% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,46%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 377 € par an. À Méteren, les enjeux locaux se mêlent aux défis européens.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes à Méteren L'étude des résultats des dernières élections permet de comprendre le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 59,46% au niveau de Méteren, à comparer avec un taux de participation de 51,06% pour le scrutin européen de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Méteren, 64,01% des électeurs avaient voté.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Méteren Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Méteren, qu'en sera-t-il de la participation ? Les populations des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,54% dans la commune, à comparer avec une participation de 80,82% au deuxième tour, ce qui représentait 1 420 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,94% au premier tour et seulement 49,01% au second tour.