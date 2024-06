En direct

19:29 - À Meursac, quel candidat vont retenir les électeurs de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait glané 2,73% à Meursac, contre 18,18% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa performance lors des législatives. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Meursac, le binôme Nupes avait en effet accumulé 16,27% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Meursac, entre les 18,18% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,75% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,81% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Meursac, une liste Bardella favorite ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste RN portée par Jordan Bardella va être le déterminant localement pour ces élections européennes. On remarque que Meursac compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 39,27% lors du vote européen et Marine Le Pen 35,43% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné un bon résultat pour le Rassemblement national à Meursac. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la cité avec 31,24% au premier round et surtout 59,44% au 2e, lui promettant d'être au sommet à l'échelon municipal (Meursac ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,43% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,75% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,72%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 59,02%, devant Emmanuel Macron à 40,98%.

12:45 - 39,27% pour Jordan Bardella en 2019 à Meursac Le résultat de ce soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national présentée par Bardella qui s'était imposée aux européennes à l'époque à Meursac, avec 39,27% des votes exprimés (216 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 18,18% suivie par la liste Yannick Jadot avec 8,18%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Meursac Quel impact auront les habitants de Meursac sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 55 hab/km² et 44,25% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 10,16% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (73,21%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 548 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (4,93%) met en évidence des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,89%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Meursac mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,77% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - À Meursac, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? L'observation des résultats des scrutins européens antérieurs permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 583 électeurs de Meursac avaient pris part au vote (soit 51,19%). Le taux de participation était de 39,51% en 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : la participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Meursac Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Meursac ? Les habitants des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ? Pour le deuxième tour de la présidentielle, 77,65% des électeurs dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 76,63% au premier tour, soit 905 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.