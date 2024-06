Résultat des européennes à Meusnes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les électeurs de la gauche unie observés Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 11,25% des voix dans la localité. Un score à comparer avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 2,67% à Meusnes, contre 22,49% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Meusnes avant les européennes A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste Bardella aux européennes 2024 sera très observé. Enseignement clé pour ce dimanche : Meusnes fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 33,41% lors du vote européen et Marine Le Pen 33,33% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position en 2022 à Meusnes Dernières élections en date, les élections législatives avaient abouti à un puissant démarrage pour le RN à Meusnes. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la localité avec 28,36% au premier tour et surtout 52,01% au 2e (Meusnes ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,33% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,99% et Éric Zemmour troisième avec 10,36%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 54,17%, devant Emmanuel Macron à 45,83%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Meusnes Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut aussi sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Meusnes, à 33,41%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 22,49% et François-Xavier Bellamy à 10,02%.

11:45 - Démographie et politique à Meusnes, un lien étroit Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Meusnes comme partout. Avec ses 1 066 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 63 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 644 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une automobile (66,48 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 36,13% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 30,84% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 438,07 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Meusnes écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Meusnes ? Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des dernières élections ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 491 électeurs de Meusnes avaient participé au vote (soit 57,03%), contre un taux de participation de 48,73% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Meusnes : la participation en question L'un des critères forts des européennes 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation à Meusnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 54,4% au premier tour. Au deuxième tour, 54,08% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 82,7% au niveau de la ville, à comparer avec une participation de 81,95% au premier tour, ce qui représentait 631 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.