Résultat des européennes à Meyenheim : l'élection 2024 en direct

Comment la composition démographique de Meyenheim façonne les résultats électoraux ?

La démographie et le contexte socio-économique de Meyenheim contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 56% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 2,84%. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (90,85%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 442 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (4,35%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,33%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Meyenheim mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,17% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.