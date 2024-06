Résultat des européennes à Montfrin : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les législatives avaient offert un bon démarrage pour le Rassemblement national à Montfrin. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la cité avec 37,27% au 1er tour et surtout 59,26% au second sur la circonscription couvrant la zone. Il a même récolté plus de votes aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. Elle avait rassemblé 34,74% au 1er tour et 58,07% au deuxième dans la cité.

11:45 - Analyse socio-économique de Montfrin : perspectives électorales

La démographie et le profil socio-économique de Montfrin contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec un taux de chômage de 14,34% et une densité de population de 210 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (72,8%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 120 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,66%) révèle des besoins de suivi social, et le taux de salariés en CDD (7,94%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Montfrin mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,54% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.