En direct

19:16 - À Meyrargues, quels reports de voix à gauche ce soir ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était arrogé 5,44% à Meyrargues, contre 19,71% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Lors du premier tour des élections des députés à Meyrargues, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,92% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national à Meyrargues lors des européennes ? Le résultat des européennes au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Meyrargues semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Marine Le Pen avait marqué les esprits à Meyrargues au cours de la présidentielle il y a deux ans avec un score de 26,37% des suffrages dès le 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,69% contre 52,31%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 24,71% des voix sur place, contre 26,92% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (50,53%).

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Meyrargues Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite enregistrait 28,05% des votes, soit 407 voix, contre Nathalie Loiseau à 19,71% et Yannick Jadot à 14,89%.

11:45 - Comment la composition démographique de Meyrargues façonne les résultats électoraux ? Quel impact auront les habitants de Meyrargues sur les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 7,84% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 89 habitants/km² et 48,67% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (82,86%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 377 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,75%) met en évidence des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,43%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Meyrargues mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,34% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des européennes à Meyrargues L'étude des résultats des élections précédentes permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 1 514 inscrits sur les listes électorales de Meyrargues (Bouches-du-Rhône) avaient pris part au vote (soit 52,79%), à comparer avec une participation de 43,34% il y a dix ans. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Meyrargues, 65,76% des électeurs avaient voté.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Meyrargues ? Ce 9 juin, lors des européennes à Meyrargues, qu'en sera-t-il de la participation ? La flambée des prix qui grève les finances des familles, cumulée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle pourraient entre autres de faire augmenter le pourcentage de participation à Meyrargues. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2 995 personnes en âge de voter dans la commune, 75,09% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 77,7% au premier tour, c'est-à-dire 2 327 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.