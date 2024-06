En direct

19:07 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Pertuis pour ces élections européennes ? Une autre incertitude qui entoure ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la Nupes. Le jour du premier round des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 24,1% des bulletins dans la commune. Une performance à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,54% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,46% pour Yannick Jadot, 2,59% pour Fabien Roussel et 1,7% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 6,01% à Pertuis, contre 22,71% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut dans la soirée...

17:08 - Quel résultat à Pertuis pour le Rassemblement national ? Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Pertuis semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Une exception à confirmer.

15:02 - Les votants de Pertuis plutôt favorables à Macron à la présidentielle Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,45% contre 25,79% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 47,51% contre 52,49%. Le RN n'a pas plus convaincu à Pertuis quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,36% au premier tour, contre 30,15% pour le binôme LREM. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va glaner le plus de suffrages, avec 56,98% sur l'unique circonscription couvrant Pertuis.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Pertuis Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui l'avait emporté aux élections européennes à l'époque à Pertuis, avec 25,31% des suffrages exprimés, soit 1738 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 22,71% suivie par Yannick Jadot avec 14,02%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Pertuis A la mi-journée des européennes, Pertuis regorge de diversité et d'activités. Avec ses 20 012 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 2 248 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 17,2 % des résidents sont des enfants, et 9,06 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de santé. La présence de 891 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 12,72%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2381,57 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Pertuis, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Pertuis Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes élections. En 2019, au moment des européennes, 53,92% des personnes en âge de participer à une élection à Pertuis avaient boudé les urnes. L'abstention était de 60,88% pour le scrutin de 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Pertuis, 71,68% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Abstention à Pertuis : que retenir des précédentes élections ? À Pertuis, l'un des facteurs clés de ces élections européennes sera immanquablement le taux d'abstention. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des foyers français combinée avec les craintes engendrées par le conflit entre entre la Palestine et Israël, pourraient en effet impacter les choix que feront les habitants de Pertuis. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 28,59% au sein de l'agglomération, contre une abstention de 28,88% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.