Résultat des européennes à Michery : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Sur quel candidat vont converger les supporters de droite à Michery ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Michery. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi prédire 47% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Michery ? Le verdict de l'expérience la plus récente dans les urnes peut sembler un indicateur instructif au moment de l'élection du jour. Dernières élections en date, les législatives avaient abouti à un bon score pour le RN à Michery. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la ville avec 40,63% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 53,31% au second (Michery ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même récolté plus d'électeurs en moyenne aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. Elle avait rassemblé 38,27% au premier tour et 59,8% au deuxième dans la commune.

12:45 - À Michery, Jordan Bardella au sommet il y a cinq ans Regarder en arrière peut encore une fois sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? 37% des suffrages étaient tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 17,04% et Yannick Jadot à 10,09%. Le mouvement nationaliste réunissait ainsi pas moins de 165 électeurs de Michery.

11:45 - Michery : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux À Michery, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,73% peut agir sur les espoirs des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 60 habitants/km² et 43,97% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (21,04%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 420 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,62%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,55%) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Michery mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,61% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Michery : retour sur la participation aux dernières européennes Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. À Michery, 68,36% des votants avaient voté. Au cours des dernières années, les 1 109 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 457 personnes en âge de participer à une élection à Michery s'étaient rendues aux urnes (soit 55,39%), contre un taux de participation de 44,01% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Michery pour les européennes Ce dimanche, lors des élections européennes à Michery, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,91% au premier tour. Au deuxième tour, 53,28% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Michery cette année ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 818 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 19,68% étaient restés chez eux, contre une abstention de 22,1% au second tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.