Résultat des européennes à Sergines : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Quel candidat vont élire les électeurs de la droite à Sergines ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera un enseignement majeur pour cette élection européenne localement. Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Sergines. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi prédire 46% dans la ville cette fois ?

15:02 - Marine Le Pen en pôle position il y a deux ans à Sergines Jeter un œil sur le test démocratique le plus récent semble logique au moment de l'élection suivante. Dernières élections en date, les législatives avaient donné un joli démarrage pour le RN à Sergines. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la ville avec 38,35% au 1er tour et surtout 55,95% au 2e. Le Parti avait laissé derrière les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) (24,24%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (19,29%) au premier tour puis encore Ensemble ! (44,05%) au second sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,9% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,82% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,17%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 60,19%, devant Emmanuel Macron à 39,81%.

12:45 - 36,4% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Sergines Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 178 électeurs de Sergines s'étaient tournés vers la liste Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella cumulait ainsi 36,4% des votes face à Nathalie Loiseau à 15,95% et Yannick Jadot à 9,61%.

11:45 - Sergines : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Sergines, le scrutin est en cours. Avec ses 1 248 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 60 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 31 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 11,19 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 43,01% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 45,85% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 651,55 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. Sergines manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Sergines : étude du niveau de participation aux précédentes élections européennes Y aura-t-il une amélioration de la participation des citoyens français aux européennes, à l'image du rebond enregistré en 2019 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 521 personnes en âge de voter à Sergines, 60,65% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 48,03% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Sergines : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Sergines ? La baisse du pouvoir d'achat pourrait potentiellement renforcer l'engagement civique des électeurs de Sergines (89140). En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 923 personnes en âge de voter dans la localité, 20,91% étaient restées chez elles, contre une abstention de 24,92% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.