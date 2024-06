En direct

19:31 - À Miélan, quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Le candidat de gauche avait atteint 6,89% à Miélan, contre 21,29% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Miélan, le binôme Nupes avait en effet glané 16,36% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du Parti communiste.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Miélan avant les européennes Si dans tout le pays, les intentions de vote chiffrent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui porterait Bardella pas loin des 40% dans la commune), on note néanmoins que ce dernier n'a visiblement gagné que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Miélan ? Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un joli démarrage pour le Rassemblement national à Miélan. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la localité avec 30,47% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Ensemble ! Sur la circonscription du secteur. Le RN a même réalisé un pourcentage plus élevé aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait engrangé 27,74% au premier tour et 49,68% au second dans la ville.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent très instructif Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste emmenée par Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque à Miélan, avec 25,47% des voix exprimées devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 21,29% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 12,32%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Miélan Quelle influence la population de Miélan exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 13,71% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de politiques européennes sur l'emploi. Avec 37,27% de population active et une densité de population de 53 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (64,06%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 502 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,79% et d'une population immigrée de 11,55% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Miélan mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,13% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Miélan : quel était le pourcentage d'abstention aux élections européennes ? Y aura-t-il une amélioration de la participation des Français aux élections européennes, à l'image du rebond enregistré en 2019 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Au cours des dernières élections, les 1 142 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Au moment des élections européennes 2019, sur les 508 personnes en âge de voter à Miélan, 58,53% avaient participé au vote. La participation était de 45,74% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Miélan : la participation en question À Miélan, l'une des clés des élections européennes sera l'abstention. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 40,73% au premier tour. Au deuxième tour, 47,76% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 842 personnes en âge de voter dans la commune, 19,19% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 19,0% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.