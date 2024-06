En direct

19:21 - Qui va prendre avantage des 19,92% de la Nupes à Mieussy ? En plus du score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait glané 5,61% à Mieussy, contre 21,19% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections du Parlement à Mieussy, le binôme Nupes avait en effet glané 19,92% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la droite à Mieussy ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national à ces européennes sera très analysé. Les sondeurs dessinent un RN à environ 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des précédentes élections européennes. Virtuellement, cette tendance devrait l'approcher de 29% à Mieussy, soit dix points de plus également que ses 19,6% à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les analyses les plus simplistes.

15:02 - Les votants de Mieussy penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Mieussy avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,73%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 28,02% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 41,43% contre 58,57%. Le RN ratait aussi la première marche à Mieussy quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,61% au premier tour, contre 31,07% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Mieussy, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - 21,19% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Mieussy Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore évident au moment du scrutin de ce dimanche. À Mieussy, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 21,19% des bulletins exprimés. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 19,6% et Yannick Jadot avec 17,27%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Mieussy Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Mieussy, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Dotée de 1 731 logements pour 2 486 habitants, la densité de la ville est de 52 hab par km². L'existence de 232 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (58,75 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 40,23% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 42,48% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1668,61 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Mieussy contribue à construire l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Mieussy : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Au fil des précédents scrutins européens, les 2 551 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, durant les européennes, 47,58% des personnes en âge de participer à une élection à Mieussy avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 54,6% en 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Mieussy : les européennes débutent Le niveau de participation constituera à n'en pas douter l'un des critères clés du scrutin européen à Mieussy. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 000 personnes en âge de voter dans la commune, 23,5% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 19,15% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,68% au premier tour. Au deuxième tour, 52,87% des votants ne se sont pas déplacés. Les études rapportent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?