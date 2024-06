Résultat des européennes à Onnion : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - La liste RN favorite à Onnion pour les européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera déterminant localement pour cette élection. Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Onnion semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Vent favorable à Hayer à Onnion ? Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,86% contre 24,09% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 43,94% contre 56,06%. Le RN ratait aussi la première marche à Onnion par la suite, lors des élections législatives, avec 21,62% au premier tour, contre 31,77% pour le binôme Nupes. Le second tour restera sur cette partition, qui verra également le binôme Les Républicains l'emporter.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée aux européennes à l'époque. Ladite liste avait séduit 22,13% des votes, contre Nathalie Loiseau à 20,7% et Yannick Jadot à 20,08%.

11:45 - Onnion et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues d'Onnion, les élections sont en cours. Avec une population de 1 267 habitants répartis dans 1 097 logements, ce village présente une densité de 66 habitants/km². L'existence de 91 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 20,47 % des résidents sont des enfants, et 3,75 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 33,71% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 42,97% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 659,98 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Onnion, les spécificités locales, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à Onnion Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes représentait 50,12%, en amélioration par rapport à 2014. Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, 49,66% des inscrits sur les listes électorales d'Onnion (Haute-Savoie) s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 40,65% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Onnion L'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera immanquablement la participation à Onnion. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 077 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 19,59% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 26,44% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation qui alourdit le budget des Français combinée avec les préoccupations engendrées par la guerre en Ukraine, seraient en mesure de ramener les électeurs d'Onnion vers les urnes.