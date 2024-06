En direct

19:07 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Millau, qui va raffler les électeurs de la Nupes ? Outre le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Glucksmann avait obtenu 7,57% à Millau, contre 21,08% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a fait long feu. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Millau, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,41% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Millau, un favori aux européennes ? Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Millau. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. Assez pour l'amener à environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers indicateurs à prendre en compte La ville de Millau avait opté pour Marine Le Pen à 19,66% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la patronne du RN avec respectivement 25,61% et 24,18% des suffrages. Le deuxième round ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron terminant à 61,05% contre 38,95% pour Le Pen. Avec 12,81%, le RN sera devancé ensuite par les 32,41% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 21,08% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Millau Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le Rassemblement national n'avait pas marqué les mémoires il y a cinq ans, la liste Bardella finissant deuxième à 18,69% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 21,08%.

11:45 - Millau : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Millau peut-elle peser sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 29% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 12,47%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (58,32%) souligne l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2022,54 €/mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 8 228 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,73%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,74%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Millau mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 32,54% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Millau : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations politiques passées. Pendant les européennes 2019, sur les 8 741 personnes en âge de voter à Millau, 52,62% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 46,9% en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Millau ? L'un des facteurs décisifs de ces élections européennes sera immanquablement le taux d'abstention à Millau. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,94% au premier tour et seulement 52,48% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Millau pour les élections européennes ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,49% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 28,68% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.