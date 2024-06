Résultat des européennes à Miramont-de-Guyenne : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen a frappé les esprits à Miramont-de-Guyenne au cours de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 28,05% des suffrages au 1er round. Pour le second tour de l'élection, c'est encore la candidate du RN qui l'emportait avec 51,37%, devant Emmanuel Macron à 48,63%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 30,67% des suffrages sur place, contre 31,66% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 38,54%, contre 35,85% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle).

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Miramont-de-Guyenne

Dans la commune de Miramont-de-Guyenne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections européennes. Avec 23% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 19,55%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (55,63%) met en avant le poids des questions liées à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1748,93 €/mois, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (13,71%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (12,71%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Miramont-de-Guyenne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 51,82% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.