Résultat des européennes à Saint-Pardoux-Isaac : l'élection 2024 en direct

17:18 - Tendance favorable au Rassemblement à Saint-Pardoux-Isaac ?

Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un excellent résultat pour le Rassemblement national à Saint-Pardoux-Isaac. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la cité avec 38,26% au premier round avant un formidable 48,24% au 2e. Le Parti avait dépassé les prétendants étiquetés Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 25,91% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 19,23% au premier tour et encore LREM (29,10%) au second sur la circonscription du secteur. Il a même récolté un meilleur résultat aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait engrangé 36,12% au 1er tour et 63,34% au second dans la commune.