19:13 - À Mirecourt, qui vont adopter les supporters de la gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 21,54% des suffrages dans la localité. Une percée à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,1% pour Yannick Jadot, 2,9% pour Fabien Roussel et 1,78% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 5,37% à Mirecourt, contre 21,84% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - La liste Bardella favorite à Mirecourt pour les européennes ? Le résultat obtenu par le RN sera très observé au niveau local pour cette élection du Parlement européen 2024. Si en France, les instituts de sondage calculent une progression du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui porterait Bardella à 36% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les votants de Mirecourt plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Mirecourt lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,59%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 27,48%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 44,24% contre 55,76%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 18,95% au premier tour, contre 23,43% pour le binôme Divers gauche. Le second tour restera sur cette partition, laissant également le binôme Les Républicains l'emporter.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 à Mirecourt Se retourner sur le dernier test semble encore une fois pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste portée par Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque à Mirecourt, avec 26,33% des voix, soit 446 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 21,84% suivie par Yannick Jadot avec 11,1%.

11:45 - Mirecourt : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel impact auront les électeurs de Mirecourt sur les résultats des élections européennes ? La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,63% sont des personnes âgées. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 145 €/an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (24,68%) met en lumière des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,82%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Mirecourt mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 40,65% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Mirecourt Assisterons-nous à une amélioration de la participation des électeurs français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%, en amélioration par rapport à 2014. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières consultations politiques. Pendant les européennes de 2019, le pourcentage de participation représentait 51,07% au niveau de Mirecourt (Vosges), contre une participation de 42,25% pour les européennes de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Mirecourt L'un des facteurs importants des européennes sera le niveau d'abstention à Mirecourt. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 68,87% au sein de la ville. Le taux de participation était de 68,28% au second tour, c'est-à-dire 2 271 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour. La guerre en Ukraine et ses conséquences sur les tarifs des matières premières seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Mirecourt .