Résultat des européennes à Mirepoix-sur-Tarn : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes ? Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait glané 11,75% à Mirepoix-sur-Tarn, contre 6,53% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré son coup d'éclat lors des élections législatives, en 2022. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés à Mirepoix-sur-Tarn, le binôme Nupes avait en effet glané 31,07% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,17% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,96% pour Yannick Jadot, 2,16% pour Fabien Roussel et 2,78% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - À Mirepoix-sur-Tarn, une liste Bardella favorite ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Mirepoix-sur-Tarn semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Mirepoix-sur-Tarn ? Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Mirepoix-sur-Tarn lors de la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 28,28% des suffrages dès le 1er tour. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est également la candidate de l'ancien Front national qui passait devant à Mirepoix-sur-Tarn avec 56,94%, devant Emmanuel Macron à 43,06%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 27,91% des suffrages sur place, contre 31,07% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (58,60%).

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes 2019 à Mirepoix-sur-Tarn Regarder en arrière semble encore avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'était arrogée les européennes à l'époque. L'extrême droite attirait 29,5% des suffrages, devant Yannick Jadot à 17,23% et Nathalie Loiseau à 11,75%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Mirepoix-sur-Tarn Dans la ville de Mirepoix-sur-Tarn, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Dans la localité, 23,61% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 16,7% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (88,41%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 420 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (17,46%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,53%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Mirepoix-sur-Tarn mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 21,17% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Européennes à Mirepoix-sur-Tarn : l'impact de l'abstention Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des rendez-vous électoraux précédents ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, 52,54% des personnes en âge de voter à Mirepoix-sur-Tarn s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 46,14% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Mirepoix-sur-Tarn : quelles perspectives pour les européennes ? À Mirepoix-sur-Tarn, le niveau d'abstention constituera sans aucun doute l'un des critères essentiels de ces européennes. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,88% des électeurs de la commune, contre un taux de participation de 78,56% au second tour, ce qui représentait 645 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation, cumulée avec les préoccupations liées au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine seraient de nature à ramener les habitants de Mirepoix-sur-Tarn (31340) dans les isoloirs.