Résultat des européennes à la Magdelaine-sur-Tarn : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - À la Magdelaine-sur-Tarn, que vont choisir les électeurs de la gauche ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 6,48% à la Magdelaine-sur-Tarn, contre 16,71% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à la Magdelaine-sur-Tarn, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,82% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN lors des européennes à la Magdelaine-sur-Tarn ? Le nombre de votes en faveur du RN sera scruté à la loupe au niveau local pour cette européenne 2024. On note que La Magdelaine-sur-Tarn compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 32,17% lors du vote européen et Marine Le Pen 29,47% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à la Magdelaine-sur-Tarn ? Se retourner sur le verdict des urnes le plus récent peut sembler une évidence au moment des européennes. Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un excellent score pour le RN à la Magdelaine-sur-Tarn. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la commune avec 31,41% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le ticket LREM sur la circonscription de la zone. Il a même enregistré un résultat plus haut encore aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. Celle-ci avait engrangé 29,47% au 1er tour et 55,43% au second dans la cité.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience très tranchée Regarder en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait remporté les élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin séduisait 32,17% des voix, contre Yannick Jadot à 16,96% et Nathalie Loiseau à 16,71%.

11:45 - La Magdelaine-sur-Tarn : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel impact aura la population de la Magdelaine-sur-Tarn sur le résultat des européennes ? Avec 36% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,6%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (8,48%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 420 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,58%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,82%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à la Magdelaine-sur-Tarn mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,81% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à la Magdelaine-sur-Tarn : les chiffres clés Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 1 221 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, durant les élections européennes, sur les 423 inscrits sur les listes électorales à la Magdelaine-sur-Tarn, 55,01% étaient allés voter. Le taux de participation était de 49,5% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à la Magdelaine-sur-Tarn : les leçons des précédentes élections La participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ces européennes à la Magdelaine-sur-Tarn. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,12% au premier tour et seulement 44,99% au deuxième tour. Au second tour de la dernière présidentielle, sur les 835 personnes en âge de voter au sein de la localité, 80,98% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 85,27% au premier tour, c'est-à-dire 712 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.