19:27 - Sur qui vont se rabattre les voix de la Nupes à Mison ? En plus du résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 19,62% à Mison, contre 2,51% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré sa performance lors des dernières élections législatives, en 2022. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement à Mison, le binôme Nupes avait en effet enregistré 20,36% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Mison ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera déterminant au niveau local pour cette élection 2024. À Mison, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 32,15% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 30,4% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Avantage RN à Mison ? Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient abouti à un très bon score pour le RN à Mison. Ce dernier s'était hissé en tête dans la commune avec 32,61% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket La République en Marche (Mison ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même obtenu un meilleur score aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 30,4% au 1er tour et 58,68% au 2e dans la commune.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux élections européennes à l'époque. Le mouvement glanait 32,15% des votes, face à Nathalie Loiseau à 19,62% et Yannick Jadot à 12,53%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Mison : un regard sur la démographie locale Quel impact aura la population de Mison sur le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,01% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec 44,25% de population active et une densité de population de 34 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (29,11%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 518 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,27%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,26%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 18,99%, comme à Mison, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux dernières élections européennes à Mison L'étude des précédentes consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 507 personnes en capacité de voter à Mison s'étaient rendues aux urnes (soit 55,96%). La participation était de 51,89% en 2014. Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes représentait 50%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Mison : la participation au cœur des préoccupations À Mison, la participation sera l'une des grandes inconnues de ces européennes. L'inflation qui grève les finances des familles pourrait potentiellement pousser les électeurs de Mison à ne pas rester chez eux. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,44% dans la commune, contre une abstention de 20,6% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.