17:08 - Le Rassemblement national à Val Buëch-Méouge, un favori aux européennes ?

Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Val Buëch-Méouge. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi s'attendre à environ 40% dans la ville cette fois ?