Résultat des européennes à Moisenay : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Déjà des résultats à retenir Marine Le Pen avait marqué des points à Moisenay lors de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 27,93% des électeurs dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,23% contre 53,77%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 24,05% des votes sur place, contre 29,96% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (64,46%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble également une évidence au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait fini première des européennes à l'époque. Le mouvement avait convaincu 29,93% des votes, face à Nathalie Loiseau à 18,98% et Yannick Jadot à 10,04%.

11:45 - Moisenay aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Moisenay, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,31%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (90,74%) souligne le poids des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (89,82%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 530 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,73%) met en évidence des besoins de suivi social, et le taux de salariés en CDD (5,17%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Moisenay mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 22,02% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Leçons à tirer de la participation lors des européennes à Moisenay Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des précédents scrutins européens ? Pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 45,31% dans la commune de Moisenay, contre une abstention de 50,87% il y a 10 ans. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,88%.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Moisenay : la participation en question L'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés de ces élections européennes 2024 à Moisenay. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie est de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Moisenay . Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 049 personnes en âge de voter dans la ville, 76,17% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,98% au premier tour, soit 839 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.