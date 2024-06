Résultat des européennes à Sivry-Courtry : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - À Sivry-Courtry, un Rassemblement national favori ? Si on s'en tient à la progression du RN attendue par les sondages au niveau national aujourd'hui, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN devrait se situer à environ 36% à Sivry-Courtry. Un calcul qui semble logique compte tenu des points déjà grattés par le mouvement dans la zone entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections européennes L'élection présidentielle avait offert un bel avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La patronne du parti frontiste l'emportait avec 31,39% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,55% et 15,18% des voix. Au deuxième tour, elle avait aussi battu Macron avec 53,44% contre 46,56%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 24,82% des voix sur place, contre 25,80% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 66,58%.

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Regarder en arrière semble encore une fois logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste RN présentée par Bardella qui avait remporté les élections européennes il y a cinq ans à Sivry-Courtry, avec 26,67% des voix exprimées devant la liste de Nathalie Loiseau avec 16,43% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 11,9%.

11:45 - Sivry-Courtry : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Dans la commune de Sivry-Courtry, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 54 hab/km² et 49,57% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 8,42% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (9,25%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 416 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,16%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (4,5%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,13% à Sivry-Courtry, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Sivry-Courtry ? L'abstention des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Sivry-Courtry, 65,18% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'observation des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. En 2019, au moment des élections européennes, le taux d'abstention atteignait 47,02% au niveau de Sivry-Courtry. L'abstention était de 51,93% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Abstention à Sivry-Courtry : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Sivry-Courtry, le niveau de participation sera immanquablement un facteur décisif des élections européennes. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 854 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 17,8% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 20,79% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,57% au premier tour et seulement 52,39% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Sivry-Courtry ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact en matière énergétique et économique sont capables de ramener les habitants de Sivry-Courtry dans les isoloirs.